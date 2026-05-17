L’attenzione si concentra sui nuovi modelli di smartphone di fascia alta, con OPPO che presenta il Find X9 Ultra, un dispositivo che si propone di competere con l’iPhone 17 Pro Max. Il confronto tra i due dispositivi evidenzia differenze tecniche e caratteristiche specifiche di ciascuna linea. La presentazione del modello OPPO si inserisce nel panorama dei dispositivi premium, dove Apple ha tradizionalmente dominato. La discussione riguarda principalmente le specifiche hardware e le funzionalità offerte da entrambi i telefoni.

Quando si parla di smartphone top di gamma, il riferimento continua a essere quasi sempre uno: iPhone. Ogni nuovo flagship Android viene inevitabilmente confrontato con il modello Pro Max di Apple, considerato ancora oggi da molti creator e produttori il dispositivo da battere. Ed è proprio da qui che nasce la sfida lanciata da OPPO, che ha messo il suo nuovo Find X9 Ultra faccia a faccia con iPhone 17 Pro Max in un confronto fotografico estremamente interessante. Secondo OPPO, il mondo Android avrebbe ormai superato Apple sul piano hardware fotografico. Una dichiarazione forte, che però trova conferma osservando numeri, sensori e risultati reali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - OPPO Find X9 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il confronto mette in crisi Apple

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OPPO Find X9 Ultra vs iPhone 17 Pro Max - Which is Better

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