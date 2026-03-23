Oppo accelera | in arrivo Find X9 Ultra e X9s Pro insieme a smartphone e tablet

Il mese di aprile si preannuncia particolarmente intenso per gli appassionati di tecnologia. Dopo il debutto del pieghevole Oppo Find N6, Oppo è pronta a lanciare una nuova ondata di dispositivi premium. Al centro dell’attenzione ci sarà la famiglia Find X9, che si espanderà con nuovi modelli destinati a rafforzare la gamma già disponibile. Anche se i nomi non sono stati annunciati ufficialmente, tutto lascia pensare all’arrivo di Find X9 Ultra e Find X9s Pro. Il primo è già stato anticipato indirettamente da Oppo attraverso un teaser che ha catturato l’attenzione degli utenti. Nel materiale promozionale compare un elemento inedito: un pulsante arancione chiamato “Quick Button”. 🔗 Leggi su Billipop.com

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