Oppo Find X9 Ultra | fotocamera da 200 MP mette ko Vivo X300 Ultra

L’Oppo Find X9 Ultra è in arrivo in Cina e dovrebbe essere presentato a breve, poco dopo il lancio del Vivo X300 Ultra, che è stato già annunciato per il prossimo anno. La novità principale riguarda la fotocamera da 200 MP, che si posiziona come elemento distintivo rispetto a modelli concorrenti. La data di uscita ufficiale del dispositivo Oppo non è ancora stata comunicata.

L’Oppo Find X9 Ultra dovrebbe arrivare in Cina poco dopo il lancio del Vivo X300 Ultra, la cui data di uscita ufficiale è già stata confermata per il prossimo anno. Tuttavia, secondo alcuni leaker, il modello a marchio Hasselblad potrebbe anticipare il concorrente Zeiss con un debutto globale anticipato. Il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso nuove informazioni sull’hardware fotografico del Find X9 Ultra. Il teleobiettivo periscopico 10x potrebbe non avere il sensore più grande (ISOCELL JN5 da 12,76”), ma offre un’apertura relativamente ampia f3,5, molto più luminosa rispetto al precedente teleobiettivo 10x di Samsung sul Galaxy S23 Ultra, che montava un sensore da 13,52” con apertura f4,9. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Oppo Find X9 Ultra: fotocamera da 200 MP mette ko Vivo X300 Ultra Articoli correlati Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che... Oppo find x9 ultra fughe mostrano configurazione massiva della fotocamerauna nuova fuga di notizie rivela dettagli concreti sul prossimo top di gamma di oppo, il find x9 ultra. oppo find x9 ultra vs vivo x300 ultra #smartphone #tech Tutto quello che riguarda Oppo Find Temi più discussi: Confronto fotocamere: XIAOMI 17 Ultra contro i top Vivo X300, Oppo Find X9 Pro, iPhone 17 Pro, Galaxy S26 Ultra; Oppo Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP: filtrano i primi dettagli; Oppo Find X9 Ultra svela la fotocamera periscopica 10x; OPPO Find X9 Ultra certificato NBTC: arriva il lancio globale. OPPO Find X9 Ultra, il miglior zoom 10x mai visto su uno smartphone?OPPO Find X9 Ultra, il miglior zoom 10x mai visto su uno smartphone?OPPO Find X9 Ultra è ormai prossimo al debutto, sia in Cina che sui mercati internazionali, e l'attenzione è già altissima. gizchina.it Il teleobiettivo Hasselblad 10x di Oppo Find X9 Ultra potrebbe essere 3 volte più veloce del precedente sforzo di SamsungL'Oppo Find X9 Ultra è destinato a riportare lo zoom ottico 10x senza affidarsi a ingombranti teleconvertitori. Mentre l'ammiraglia con fotocamera si avvicina al lancio globale, un leaker ha condiviso ... notebookcheck.it OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega x.com Buonasera, ho bisogno di cambiare smartphone (ho un Oppo Find X3 Pro), sono anche un giornalista e le foto di qualità oltre alla scrittura veloce sono piuttosto importanti nell'indirizzare la scelta verso un telefono rispetto ad altri. Sarebbe utile anche uno sma - facebook.com facebook