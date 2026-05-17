Omolesbobitransfobia l’Italia arretra ancora sui diritti Lgbtq La migliore in Europa è la Spagna | Merito di leggi contro le discriminazioni e politiche attive

La giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia mette in evidenza come l’Italia continui a registrare passi indietro nei diritti delle persone LGBTQ+, mentre la Spagna si distingue come il paese più avanzato in Europa grazie all’adozione di leggi contro le discriminazioni e a politiche attive di tutela. Quest’anno, le immagini che arrivano dall’Unione europea sono contrastanti: da un lato, si segnalano progressi in alcuni stati, dall’altro, si evidenziano ritardi e criticità in altri. La giornata serve a riflettere sulle differenze tra i vari paesi membri.

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La giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia arriva anche quest’anno con due fotografie opposte dell’ Unione europea. Da una parte la Spagna, che per la prima volta conquista il vertice della Rainbow Map di ILGA-Europe, che valuta le leggi e le strategie nazionali per la comunità Lgbtqi+, scalzando dopo dieci anni Malta. Dall’altra l’Italia, che continua a scivolare verso il fondo della classifica: 36esima su 49 Paesi europei, un gradino più in basso rispetto allo scorso anno, con un punteggio fermo al 24%. Un dato che colloca il nostro Paese tra gli ultimi dell’Unione Europea, sopra soltanto a Ungheria, Bulgaria, Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omolesbobitransfobia, l’Italia arretra ancora sui diritti Lgbtq. La migliore in Europa è la Spagna: “Merito di leggi contro le discriminazioni e politiche attive” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia: fra violenze e diritti che ancora mancano Lavoro e diritti Lgbtqia+, a Bari nasce il vademecum contro le discriminazioniIl documento punta ad offrire un supporto chiaro per contrastare discriminazioni, stereotipi e molestie basate su orientamento sessuale, identità ed...