Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia | fra violenze e diritti che ancora mancano

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, si raccolgono dati che evidenziano la presenza di violenze e discriminazioni ancora diffuse. Più della metà delle segnalazioni riguarda aggressioni fisiche o omicidi. Tra i minorenni, l’85% ha subito almeno un episodio di discriminazione o violenza. Questi numeri mostrano come le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ continuino a essere vittime di atti violenti e di un trattamento che limita i loro diritti fondamentali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui