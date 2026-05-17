Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia | fra violenze e diritti che ancora mancano

Da vanityfair.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, si raccolgono dati che evidenziano la presenza di violenze e discriminazioni ancora diffuse. Più della metà delle segnalazioni riguarda aggressioni fisiche o omicidi. Tra i minorenni, l’85% ha subito almeno un episodio di discriminazione o violenza. Questi numeri mostrano come le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ continuino a essere vittime di atti violenti e di un trattamento che limita i loro diritti fondamentali.

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Oltre il 50% dei casi sono aggressioni fisiche o omicidi. Tra i minorenni l’85% subisce almeno una forma di violenza e il 40% tra gli under 26 sperimenta maltrattamenti dopo il coming out. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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