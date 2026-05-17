Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia | fra violenze e diritti che ancora mancano
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, si raccolgono dati che evidenziano la presenza di violenze e discriminazioni ancora diffuse. Più della metà delle segnalazioni riguarda aggressioni fisiche o omicidi. Tra i minorenni, l’85% ha subito almeno un episodio di discriminazione o violenza. Questi numeri mostrano come le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ continuino a essere vittime di atti violenti e di un trattamento che limita i loro diritti fondamentali.
Oltre il 50% dei casi sono aggressioni fisiche o omicidi. Tra i minorenni l’85% subisce almeno una forma di violenza e il 40% tra gli under 26 sperimenta maltrattamenti dopo il coming out. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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127 episodi di violenza registrati in un anno. Sono questi i numeri dell'ultimo report diffuso da Arcigay in occasione della Giornata internazionale contro l'omobitransfobia di domenica 17 maggio, che dimostrano che l'Italia ha ancora molto lavoro da fare in tem x.com
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