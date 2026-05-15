Lavoro e diritti Lgbtqia+ a Bari nasce il vademecum contro le discriminazioni

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari è stato presentato un nuovo vademecum dedicato alla tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+. Il documento fornisce indicazioni pratiche per affrontare e contrastare discriminazioni, stereotipi e molestie legate all’orientamento sessuale, all’identità e all’espressione di genere, nonché alle caratteristiche sessuali. L’obiettivo è offrire uno strumento di riferimento per chi si trova ad affrontare situazioni di discriminazione, promuovendo un approccio più consapevole e informato.

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Il documento punta ad offrire un supporto chiaro per contrastare discriminazioni, stereotipi e molestie basate su orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali. Questa mattina, nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città, è stato presentato il ‘Vademecum. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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