C' è ancora domani al Castello di Agazzano la proiezione del film di Paola Cortellesi
Domenica 15 marzo alle 17 si terrà al Castello di Agazzano una proiezione del film di Paola Cortellesi intitolato
Domenica 15 marzo alle ore 17 al Salone della Rocca Anguissola Scotti di Agazzano appuntamento con la serata cinema "Dream in" nella quale verrà proiettato il film di Paola Cortellesei "C'è ancora domani". Al termine della proiezione un aperitivo per i presenti.Ingresso gratuito e libero, aperto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
