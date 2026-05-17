Omicidio Taranto gli aggressori incastrati dalle videocamere | Solo 4 minuti per uccidere Bakari Sako
Le immagini delle telecamere di piazza Fontana a Taranto hanno registrato i momenti del pestaggio e dell’accoltellamento di Bakari Sako, 35 anni. Le riprese mostrano come gli aggressori abbiano agito in circa quattro minuti, prima di lasciare il luogo dell’evento. Gli investigatori hanno analizzato le registrazioni per identificare i responsabili, che sono stati successivamente individuati grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda si è svolta in un breve lasso di tempo, tra l’inizio e la fine dell’aggressione.
Le telecamere di piazza Fontana, a Taranto, hanno ripreso il pestaggio e l’accoltellamento del 35enne Bakari Sako. Il giovane è morto dopo essere stato aggredito da sei giovani: "Ucciso in pochissimi minuti, tra le ore 5.22 e le ore 5.26 del 9 maggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Taranto, omicidio in città vecchia: ucciso 35enne
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Ste face a parte, ‘nfamò! Così uno degli aggressori commentava la scena, convinto che dopo le coltellate Bakari stesse solo fingendo il dolore, stesse recitando. La polizia di Taranto ha catturato anche il sesto ragazzo coinvolto nell’omicidio di Bakari Sako, facebook
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