Omicidio Taranto gli aggressori incastrati dalle videocamere | Solo 4 minuti per uccidere Bakari Sako

Le immagini delle telecamere di piazza Fontana a Taranto hanno registrato i momenti del pestaggio e dell’accoltellamento di Bakari Sako, 35 anni. Le riprese mostrano come gli aggressori abbiano agito in circa quattro minuti, prima di lasciare il luogo dell’evento. Gli investigatori hanno analizzato le registrazioni per identificare i responsabili, che sono stati successivamente individuati grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda si è svolta in un breve lasso di tempo, tra l’inizio e la fine dell’aggressione.

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