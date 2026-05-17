Omicidio Taranto gli aggressori incastrati dalle videocamere | Solo 4 minuti per uccidere Bakari Sako

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini delle telecamere di piazza Fontana a Taranto hanno registrato i momenti del pestaggio e dell’accoltellamento di Bakari Sako, 35 anni. Le riprese mostrano come gli aggressori abbiano agito in circa quattro minuti, prima di lasciare il luogo dell’evento. Gli investigatori hanno analizzato le registrazioni per identificare i responsabili, che sono stati successivamente individuati grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda si è svolta in un breve lasso di tempo, tra l’inizio e la fine dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le telecamere di piazza Fontana, a Taranto, hanno ripreso il pestaggio e l’accoltellamento del 35enne Bakari Sako. Il giovane è morto dopo essere stato aggredito da sei giovani: "Ucciso in pochissimi minuti, tra le ore 5.22 e le ore 5.26 del 9 maggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Taranto, omicidio in città vecchia: ucciso 35enne

Video Taranto, omicidio in città vecchia: ucciso 35enne

Sullo stesso argomento

Pugni e coltellate: così la baby gang a ucciso Sako Bakari a Taranto in 4 minuti. La pista dell’odio razziale dietro l’omicidioSako Bakari aveva messo lo zaino sulle spalle da pochi minuti, dopo aver ripiegato all’interno un ricambio e aver sistemato una bottiglietta d’acqua,...

Leggi anche: Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa di averlo ucciso "per difendere gli amici": loro smentiscono

omicidio taranto omicidio taranto gli aggressoriTaranto, omicidio migrante: indagato per favoreggiamento il titolare del barProseguono le indagini sull’omicidio del migrante a Taranto che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver ... tg24.sky.it

omicidio taranto omicidio taranto gli aggressoriIl caso dell’uomo maliano ucciso a coltellate in centro a TarantoBakari Sako aveva 35 anni e lavorava come bracciante; per l’omicidio sono state fermate sei persone, di cui quattro minorenni ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web