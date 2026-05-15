Omicidio Bakari Sako a Taranto 15enne confessa di averlo ucciso per difendere gli amici | loro smentiscono

A Taranto, un ragazzo di 15 anni ha ammesso di aver ucciso Bakari Sako, un giovane bracciante, dichiarando di aver agito per difendere gli amici. La confessione è arrivata durante un interrogatorio, mentre gli altri due giovani fermati negano ogni coinvolgimento nel delitto. La vicenda ha suscitato attenzione, ma i dettagli ufficiali riguardano esclusivamente le dichiarazioni fornite e il procedimento in corso. Restano da chiarire le circostanze esatte e le motivazioni che hanno portato all’omicidio.

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Svolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante ucciso dal branco a Taranto. Uno dei fermati, un 15enne, ha confessato di aver ucciso l’uomo di origini maliane “per difendere gli amici”. Una versione questa che è stata però smentita dai suoi compagni che hanno ribadito di non essersi accorti che il 35enne fosse stato colpito e versasse in condizioni così critiche. Omicidio di Bakari Sako a Taranto, c’è la confessione Uno dei quattro minorenni – tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni – fermati per l’omicidio di Bakari Sako ha confessato di aver accoltellato a morte il bracciante agricolo. Si è detto “profondamente dispiaciuto” il quindicenne che ha aggiunto di averlo fatto per proteggere gli altri appartenenti al branco che ha preso di mira e aggredito il 35enne maliano all’alba di sabato a Taranto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa di averlo ucciso "per difendere gli amici": loro smentiscono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OMICIDIO A TARANTO, 15ENNE CONFESSA: “HO COLPITO PER DIFENDERE I MIEI AMICI” Sullo stesso argomento Omicidio di Bakari Sako, il 15enne confessa: «L'ho ucciso, ma volevo difendere i miei amici»Ha confessato l'omicidio dicendosi «profondamente dispiaciuto» il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano... Omicidio Bakari Sako, il 15enne tarantino confessa l’accoltellamento: «Sono profondamente dispiaciuto. Volevo difendere i miei amici»Ha confessato l’omicidio ritenendosi «profondamente dispiaciuto» il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano... Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei min x.com Dopo omicidio di Bakari Sako sit in contro razzismo a Taranto reddit Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo luiÈ stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo ... tg.la7.it Omicidio in Città Vecchia: Bakary ucciso senza motivo. Amici in lacrime, choc in cittàMi chiamano i suoi amici sgomenti, in lacrime. Nessuno si spiega cosa possa essere successo ma sono tutti devastati dal dolore. Enzo Pilò, rappresentante ... quotidianodipuglia.it