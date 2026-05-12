A Taranto, un ragazzo di 16 anni è stato ucciso in pochi minuti durante un'aggressione da parte di un gruppo di giovani. L'episodio si è verificato quando la vittima aveva appena riposto alcune cose nello zaino. Le indagini hanno portato a ipotesi di una lite degenerata in violenza, con l’uso di pugni e coltellate. Si sta valutando se dietro il fatto possa esserci un motivo legato a motivazioni di odio razziale.

Sako Bakari aveva messo lo zaino sulle spalle da pochi minuti, dopo aver ripiegato all’interno un ricambio e aver sistemato una bottiglietta d’acqua, quindi aveva inforcato la sua bicicletta e come tutti i giorni stava pedalando verso la stazione, dove l’avrebbe parcheggiata e sarebbe salito su un treno regionale in direzione di Massafra per andare a lavorare nei campi come bracciante. Una violenza brutale di una manciata di minuti. Sarebbe stata la consueta routine se, arrivato a piazza Fontana, al limitare della città vecchia di Taranto, una manciata di metri dai binari, non avesse incrociato un gruppo di cinque persone, quattro delle quali minorenni, che all’alba di domenica hanno messo fine alla sua vita con una serie di violenze agghiaccianti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pugni e coltellate: così la baby gang a ucciso Sako Bakari a Taranto in 4 minuti. La pista dell’odio razziale dietro l’omicidio

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