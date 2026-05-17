’Omaggio’ agli artisti locali

Su una parete sono esposti i lavori di diversi artisti locali, tra cui alcuni riconosciuti nel panorama regionale. Le opere rappresentano uno spaccato della produzione artistica della zona e comprendono creazioni di maestri come Fossati, Aprigliano, Conte, Caselli, Navarrini, Questa, Podenzana, Bia, Frunzo e Rosa. L’esposizione si concentra sui lavori di artisti che hanno contribuito a definire il percorso artistico del territorio, offrendo una panoramica delle loro creazioni.

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In parete i lavori di maestri assoluti del panorama locale: Agostino Fossati, Ercole Salvatore Aprigliano, Nazareno Conte, Giuseppe Caselli, Navarrino Navarrini, Maria Questa, Mario Hunter Podenzana, Amilcare Bia, Vincenzo Frunzo e Pietro Rosa. Un secolo di pittura racchiuso in un percorso espositivo che ridisegna la memoria visiva di un intero territorio. Il Circolo culturale Fantoni si conferma una dei fulcri della vita intellettuale spezzina proponendo la mostra intitolata ‘Omaggio’, un progetto curato da Andrea Brandi che riunisce dieci interpreti storici della Spezia e della Liguria. L’esposizione, che si avvale della presentazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Omaggio’ agli artisti locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Piazza di Spagna Siviglia artisti di strada Sullo stesso argomento Sanremo diventa omaggio a Milano: J-Ax celebra i grandi artistiJ-Ax trasforma Sanremo in un omaggio a Milano: i dettagli della serata Il palco dell'Ariston si prepara a diventare un tributo a Milano grazie... Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigianeMappe Partigiane, ossia l’alternativa agli eventi e alle cerimonie istituzionali in occasione del 25 Aprile. ’Omaggio’ agli artisti localiIn parete i lavori di maestri assoluti del panorama locale: Agostino Fossati, Ercole Salvatore Aprigliano, Nazareno Conte, Giuseppe Caselli, Navarrino Navarrini, Maria Questa, Mario Hunter Podenzana, ... lanazione.it L'omaggio degli Amici dell'arte al genio di PicassoFino al 30 maggio alla Galleria civica di Bolzano esposte le opere di 27 artisti locali ispirate al grande pittore spagnolo. All'ingresso una rilettura collettiva di Guernica ... rainews.it