Sanremo diventa omaggio a Milano | J-Ax celebra i grandi artisti

J-Ax ha annunciato che durante la prossima edizione di Sanremo il palco dell’Ariston sarà dedicato a Milano, trasformando la manifestazione in un omaggio alla città. La serata vedrà esibirsi vari artisti coinvolti in un tributo musicale, con l’obiettivo di celebrare la scena milanese. L’evento si svolgerà nel contesto della tradizionale kermesse canora.

J-Ax trasforma Sanremo in un omaggio a Milano: i dettagli della serata Il palco dell'Ariston si prepara a diventare un tributo a Milano grazie all'iniziativa di J-Ax. Il rapper milanese ha deciso di portare sul palcoscenico di Sanremo l'essenza della sua città, celebrando alcuni dei suoi più grandi artisti. Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale & Franz e Enzo Jannacci sono solo alcuni dei nomi che verranno ricordati durante la serata. J-Ax ha descritto questa scelta come un modo per riportare in vita quella Milano storica dei bei tempi, un riferimento alla vivace scena culturale e musicale che ha caratterizzato la città negli anni passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: J-Ax e la Ligera County Fam nella serata cover a Sanremo 2026: un angolo di Milano tra nostalgia e ironia

Quando il futurismo diventa esperienza: Milano celebra Depero tra arte totale e aperitivi d’avanguardiaNel cuore della Milano del design e della moda, dove il lusso del presente si intreccia con le memorie del passato, sta per aprirsi un ponte...

Una raccolta di contenuti su Sanremo diventa.

Temi più discussi: Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, il maestro che ha fatto la storia del Festival; Sanremo 2026, l'incredibile errore sullo schermo: Repubblica diventa Repupplica durante l'omaggio al referendum del '46; Achille Lauro emoziona l'Ariston con l'omaggio alle vittime di Crans Montana; Sanremo 2026, spunta il refuso Repupplica mentre parla Gianna Pratesi: il commento di Carlo Conti.

Sanremo 2026, omaggio a Ornella Vanoni: Eternità emoziona l’AristonConti e Pausini introducono il tributo: Camilla Ardenzi canta Eternità dal vivo mentre sullo schermo appare Ornella Vanoni in un filmato ... 105.net

Achille Lauro scuote Sanremo: standing ovation per l’omaggio a Crans-MontanaSanremo - No, non è stata buona la prima. Ma Carlo Conti non guarda i numeri: «Grazie per l’affetto dimostrato non solo per noi, ma per l’istituzione di Sanremo» dice al pubblico. La seconda serata pa ... repubblica.it

Sanremo 2026, le pagelle delle cover: Tommaso con Curreri diventa Paradiso, Brancale si veste d’intimità, i Morandi escono allo scoperto, con Malika e Santamaria “scoppia il cuore”. @claudoe x.com

SANREMO | Sul palco Fulminacci con Francesca Fagnani con 'Parole parole'. A seguire 'Andamento Lento' con LDA, Aka 7even e Tullio De Piscopo e l'Ariston diventa una discoteca con le generazioni unite nel segno del ritmo. #ANSA #sanremo #sanremo20 - facebook.com facebook