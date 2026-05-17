omaggio a giuseppe zanardelli una mostra a palazzo tosio

A Brescia, in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Zanardelli, si terrà una mostra dedicata a questa figura storica. L’esposizione sarà ospitata a Palazzo Tosio, sede dell’Ateneo di Brescia, e sarà aperta dal 16 maggio al 15 novembre 2026. Giuseppe Zanardelli, nato nella città, è considerato uno dei più importanti uomini di Stato di Brescia. La mostra si focalizza su aspetti della sua vita e della sua carriera, attraverso vari materiali e documenti esposti.

A duecento anni dalla sua nascita, Brescia rende omaggio a Giuseppe Zanardelli, il più importante uomo di Stato cui la città ha dato i natali, con una mostra, in programma dal 16 maggio al 15 novembre 2026 a Palazzo Tosio, sede dell’Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze Lettere e Arti. Il progetto espositivo, curato da Roberta D’Adda e Valerio Terraroli, è promosso dall’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Fondazione Ugo Da Como, e intende onorare la memoria dello statista bresciano, che con il suo operato contribuì allo sviluppo dell’Italia liberale, alla modernizzazione del sistema giuridico e al più ampio progresso politico, economico e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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