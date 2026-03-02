Romano Tagliaferri pittore ed educatore la Cattolica gli rende omaggio con una mostra

La Cattolica dedica una mostra a Romano Tagliaferri, pittore ed educatore con una lunga carriera. Le sue opere sono descritte come un viaggio tra fantasia e memoria, mentre lui stesso è riconosciuto come un instancabile sperimentatore e attento insegnante. Per molti anni ha insegnato al liceo “Respighi” di Piacenza, ed è stato definito come un albero con radici profonde e rami estesi.

Romano Tagliaferri, con le sue opere "in viaggio nella fantasia e nella memoria", instancabile sperimentatore, ma pure attento educatore, per lunghi anni docente al liceo "Respighi" di Piacenza, «un albero - come l'ha definito Carlo Francou - che ha solide radici, ma i cui rami e foglie si.