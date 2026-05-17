Olzer stupisce ed emoziona nel concerto di canzoni all’organo a Terno d’Isola

Durante le festività patronali di Terno d’Isola, si è svolto un concerto all’organo che ha visto protagonista il maestro Roberto Olzer. L’evento si è tenuto nella chiesa Prepositurale martedì 12 maggio e ha attirato un pubblico interessato alla musica sacra. La performance del musicista ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno potuto apprezzare le sonorità dell’organo durante l’esecuzione di brani scelti appositamente per questa occasione.

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Le festività patronali di Terno d’Isola sono state arricchite quest’anno da un evento speciale: l’esibizione, martedì 12 maggio, del M° Roberto Olzer all’organo della Prepositurale. Le parole di Alessandro Bottelli, esperto promotore di iniziative culturali ed artistiche, introducono il concerto e subito ingolosiscono il numeroso pubblico intervenuto, mentre decantano il talento del protagonista della serata, un brillante organista uscito dalla scuola del M° Giancarlo Parodi e jazzista di grande esperienza, sia in Italia che all’estero, o mentre descrivono le caratteristiche dello strumento, appartenente ad una delle più rinomate famiglie organare della Lombardia, i Serassi, o mentre ancora pongono l’attenzione sulle opere d’arte del pittore Carlo Ceresa contenute in abbondanza all’interno della Chiesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Terno d’Isola concerto di canzoni all’organo con Roberto OlzerL’amministrazione comunale di Terno d’Isola, in collaborazione con la Parrocchia e in concomitanza con le annuali feste patronali del paese, propone... Leggi anche: A Terno d’Isola viaggio nella musica del Novecento sulle note dell’organo Serassi-Foglia