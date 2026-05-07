A Terno d’Isola concerto di canzoni all’organo con Roberto Olzer

A Terno d’Isola si è tenuto un concerto di canzoni all’organo con l’interprete Roberto Olzer, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia. L’evento si è svolto in concomitanza con le feste patronali del paese e ha avuto come titolo “Primo Libro di Canzoni per sognare”. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alle esecuzioni musicali.

L’ amministrazione comunale di Terno d’Isola, in collaborazione con la Parrocchia e in concomitanza con le annuali feste patronali del paese, propone un singolare concerto d’organo intitolato “Primo Libro di Canzoni per sognare”. L’evento si terrà martedì 12 maggio (con inizio alle ore 20.45) e vedrà protagonista il sontuoso organo Serassi 1854 Giovanni Foglia 1906 a due tastiere e pedaliera, collocato sopra il portale d’ingresso della Chiesa Prepositurale dedicata a San Vittore martire. Si tratta, in effetti, di una vera e propria carrellata nell’universo della canzone del Novecento, che a partire da alcune celebri melodie napoletane toccherà vari generi, dal pop al rock alla canzone d’autore, con qualche spiccata incursione nel musical e nella musica per film.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate il concerto-preghiera magnificat con badrya razem, giovanni falzone e roberto olzer mercoledì 25 febbraio nella chiesa di san fedeleMILANO – Piano Olimpico è il fitto programma di eventi (concerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non... “Tierra!”, annullato l’appuntamento con Gabriella Greison a Terno d’IsolaL’organizzazione della rassegna Tierra! nuove rotte per un mondo più umano comunica con rammarico che l’appuntamento previsto per il 13 marzo a Terno... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pink Floyd, Napoli e musical risuonano sull’organo di Terno; ‘Primo Libro di Canzoni per sognare’, un concerto di canzoni all’organo con Roberto Olzer. A Terno d’Isola concerto di canzoni all’organo con Roberto OlzerMartedì 12 maggio alle 20.45 l'organista e jazzista si esibirà al Serassi / Foglia della Chiesa Prepositurale di San Vittore martire di Terno d'Isola in occasione delle annuali feste patronali, propon ... bergamonews.it Primo Libro di Canzoni per sognareUn concerto di canzoni all'organo Serassi / Foglia della Chiesa Prepositurale di Terno d'Isola, arrangiato e riletto in versione jazz dal maestro Roberto Olzer. Martedì 12 maggio (con inizio alle ... ecodibergamo.it Domani sera, 24 aprile, alle 20.45, in scena con Jesus Christ Superstar al Teatro Serassi di Villa D’Almè (BG), insieme ai cari amici e super musicisti Roberto Olzer e Sandro Di Pisa. (per Box Organi) - facebook.com facebook