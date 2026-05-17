Il settore delle crociere sta attraversando un aumento significativo, con circa seimila navi operative in tutto il mondo e oltre 180 approdi nei porti italiani. Nel 2025, si stima che le persone a bordo di queste navi siano state circa 1,1 milioni nel paese. Questa crescita ha portato a un afflusso costante di passeggeri e a un numero elevato di imbarcazioni che attraccano regolarmente nei porti italiani. Tuttavia, ci sono motivi specifici che spingono a riflettere sui rischi legati a questa attività.

È un settore, quello delle crociere, che sta vivendo una crescita esponenziale. Quasi seimila navi nel mondo, oltre 180 nei porti italiani, milioni di passeggeri a bordo (in Italia si stima che nel 2025 siano stati 1,1 milioni). Un settore che punta sempre più sul lusso, o quantomeno, spesso, un’imitazione del lusso. Interni barocchi, dorati e scintillanti, infiniti buffet di cibo, piscine a gogo, intrattenimenti di ogni tipo. Se sempre più turisti scelgono questa vacanza un motivo di sarà e dunque va compreso. Tuttavia, ci sono tanti buoni motivi per evitare le crociere. come la peste. Eccone cinque. 1) Forse non sarà il tema che più interessa i viaggiatori, ma le crociere sono vere e proprio “bombe ecologiche” nonostante i tentativi di renderle sostenibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre l’Hantavirus: cinque buoni motivi per evitare le navi da crociera

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