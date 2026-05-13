Un recente studio ha analizzato la presenza di patogeni come l’hantavirus sulle navi da crociera, con particolare attenzione a un focolaio rilevato su una nave specifica. La ricerca si concentra sulla possibilità di trasmissione di questi agenti infettivi in ambienti chiusi e affollati, come le grandi infrastrutture mobili dedicate al turismo. La diffusione del virus ha portato a riflettere sui potenziali rischi sanitari associati a queste tipologie di trasporto.

Il focolaio di hantavirus sulla MV Hondius ha acceso i riflettori sui rischi di trasmissione dei patogeni ‘esotici’ o zoonotici negli ambienti crocieristici e, più in generale, nelle grandi infrastrutture mobili ad alta densità umana. Ad analizzare la questione – e le opportunità dell’AI – è un nuovo lavoro italiani, firmato dal gruppo Gabie formato da Massimo Ciccozzi, Francesco Branda e Giancarlo Ceccarelli, in pubblicazione sulla rivista ‘Infectious Diseases’. Per Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e coautore del paper, “l’episodio rappresenta un vero stress test per la sanità pubblica internazionale. Il focolaio è stato ricostruito perché il virus coinvolto, l’Andes hantavirus, possiede una rara capacità di trasmissione interumana.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus e altri patogeni sulle navi da crociera, studio su potenzialità AI

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