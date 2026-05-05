L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che su una nave da crociera sono stati confermati due casi di hantavirus e altri cinque sono ancora in sospetto. La nave, attualmente in viaggio, si dirige verso le Isole Canarie, dove verrà gestita dalle autorità sanitarie locali. La malattia, trasmessa dai topi, è stata riscontrata tra i passeggeri e l'equipaggio a bordo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle condizioni dei soggetti coinvolti.

MADRID – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato oggi, 5 maggio 2026, che la nave da crociera a bordo della quale è stato dichiarato un focolaio di hantavirus, è in programma di dirigersi verso le Isole Canarie, dove verrà presa in carico. L’infezione da hantavirus è una malattia virale trasmessa all’uomo dai topi. MALATTIE DEI TOPI – I roditori rappresentano un’insidia per la salute. Ora i 7 casi di probabile infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico (stando all’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità) hanno acceso i riflettori sull’Hantavirus, ma questa patologia non è la sola legata ai topi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hantavirus (malattia trasmessa dai topi) su navi da crociera: Oms, finora due casi confermati e cinque sospetti

Notizie correlate

“5 casi sospetti e due confermati di hantavirus, i passeggeri sono isolati nelle cabine”: la nave da crociera Mv Hondius ferma al largo di Capo Verde, Oms valuta l’evacuazioneL’Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando l’evacuazione della Mv Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata in mare a causa di un...

Nave da crociera, focolaio respiratorio a bordo: morti e casi sospetti, l’hantavirus tra le ipotesiIndagini internazionali su un cluster di sindrome respiratoria acuta durante la traversata atlantica Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa da topi: sintomi e cosa sapere; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi.

Hantavirus (malattia trasmessa dai topi) su navi da crociera: Oms, finora due casi confermati e cinque sospettiL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato oggi, 5 maggio 2026, che la nave da crociera a bordo della quale è stato dichiarato un focolaio di hantavirus, è in programma di dirigersi ve ... firenzepost.it

Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapereL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato che sono tre le persone che hanno perso la vita su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, collegati ad una possibile epidemia di hantavi ... tg24.sky.it

Il primo decesso per infezione da Hantavirus sulla nave MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorre - facebook.com facebook

Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com