Oltre il Califfato Così si evolvono i movimenti islamisti del disordine globale
Negli ultimi vent’anni, l’attenzione delle autorità occidentali si è concentrata principalmente sulle attività militari e terroristiche di alcuni movimenti islamisti. Questa prospettiva ha segnato l’approccio predominante nel trattare le minacce provenienti da questi gruppi, focalizzandosi su operazioni di contrasto e sicurezza. Tuttavia, si assiste a un’evoluzione nel modo di interpretare queste organizzazioni, che si sviluppano anche in ambiti diversi, andando oltre la semplice dimensione militare.
Per oltre vent’anni gran parte dell’approccio occidentale verso i movimenti islamisti è stato dominato quasi esclusivamente dalla dimensione militare e terroristica della minaccia. Dopo l’11 settembre il paradigma della “Global War on Terror” ha progressivamente orientato intelligence, politica estera e sistemi di sicurezza verso una lettura prevalentemente securitaria del fenomeno jihadista. Oggi, tuttavia, questa interpretazione appare sempre più insufficiente per comprendere la reale evoluzione delle reti islamiste contemporanee e la loro capacità di adattamento strategico all’interno del nuovo disordine globale. Uno degli errori più frequenti nell’analisi occidentale consiste infatti nel considerare i movimenti islamisti come realtà omogenee o rigidamente riconducibili al terrorismo tradizionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
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