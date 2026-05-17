Oltre il Califfato Così si evolvono i movimenti islamisti del disordine globale

Negli ultimi vent’anni, l’attenzione delle autorità occidentali si è concentrata principalmente sulle attività militari e terroristiche di alcuni movimenti islamisti. Questa prospettiva ha segnato l’approccio predominante nel trattare le minacce provenienti da questi gruppi, focalizzandosi su operazioni di contrasto e sicurezza. Tuttavia, si assiste a un’evoluzione nel modo di interpretare queste organizzazioni, che si sviluppano anche in ambiti diversi, andando oltre la semplice dimensione militare.

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