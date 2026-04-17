Orientarsi nel disordine globale gli studenti del Colombini e del Gioia incontrano il sociologo Mauro Magatti

Gli studenti delle scuole Colombini e Gioia hanno incontrato il sociologo Mauro Magatti per discutere di come affrontare il disordine globale. L’incontro ha coinvolto i giovani in un confronto diretto su temi legati alla complessità del mondo attuale. La discussione si è focalizzata sulle sfide e le opportunità per le nuove generazioni in un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e realtà in evoluzione.

Tra i tanti compiti che vengono affidati alla Scuola vi è sicuramente quello di “orientare” le nuove generazioni.Negli ultimi anni il Miur ha preposto a questo compito la figura del docente Tutor- Orientatore che deve seguire ogni studente nella formazione del portfolio personale e aiutarlo ad.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Minacce Ibride”, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globaleMinacce Ibride si propone come un testo di riferimento per chi voglia orientarsi nel nuovo disordine globale con strumenti analitici, non con slogan. La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di... Una raccolta di contenuti Minacce Ibride, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globaleMinacce Ibride si propone come un testo di riferimento per chi voglia orientarsi nel nuovo disordine globale con strumenti analitici, non con slogan. Ed è proprio la profondità della ricerca a ... panorama.it Mauro Magatti e la Cooperazione: Non esiste futuro se non si instaurano relazioni di qualitàIl sociologo è intervenuto in un incontro sul futuro del mondo della cooperazione. Governare il digitale e lasciar spazio alle nuove generazioni le necessità impellenti secondo Magatti Mauro Magatti ... rainews.it