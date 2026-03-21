Un articolo analizza i legami tra Cospito, il Partito Democratico e alcuni gruppi islamisti, evidenziando come gli anarchici abbiano organizzato un falso sciopero della fame. Si parla di presunte connessioni tra queste forze e di azioni che hanno attirato l'attenzione sulla destra del movimento No. La questione delle bombe anarchiche sul referendum entra nel quadro di quanto si descrive.

Ci mancavano solo le bombe anarchiche sul referendum, il Maga della sinistra che vuole far grandi i criminali. Non solo nelle piazze, ma perfino nei tribunali. Con procuratori della Repubblica che dopo aver giurato allo Stato di far rispettare la legge, hanno invece chiamato criminali gli italiani onesti che domani andranno, liberamente, a scegliere che cosa votare. Mentre i criminali veri se ne stavano nelle piazze rosse, sotto le loro bandiere, mostrando il nuovo volto di una sinistra radicale talmente ossessionata dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni - entrato a Palazzo Chigi perché ha vinto le elezioni e seguendo alla lettera il dettato costituzionale - da non essersi accorta di chi fossero i loro veri testimonial. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cospito, i legami con il Pd e gli islamisti, il falso sciopero della fame: così gli anarchici si sono presi la sinistra del No

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