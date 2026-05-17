Olimpia primo tassello Reggio battuta in gara-1

L’Olimpia Milano ha iniziato la serie dei quarti di finale con una vittoria schiacciante contro Reggio Emilia in gara-1. La squadra milanese ha gestito bene la partita, portandosi avanti fin dai primi quarti e mantenendo il controllo fino alla fine. Reggio Emilia ha cercato di rispondere, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match. La gara si è conclusa con un margine consistente a favore di Milano, che ora si prepara per la sfida successiva.

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Il primo atto è milanese. Senza grossi problemi l’Olimpia Milano si aggiudica gara-1 contro Reggio Emilia, dimostrando subito di avere tutte le armi per vincere la serie dei quarti di finale. Se l’Armani ha capito che ai playoff dovrà cambiare marcia, allora le ambizioni di tricolore possono diventare reali. Più di 30 punti nel primo periodo, ben 57 all’intervallo, contro la formazione che si presentava al Forum come la miglior difesa del campionato (80,2 di media punti subiti in stagione). I biancorossi hanno scalfito la granitica organizzazione di coach Priftis con 6 triple e il 78% al tiro da 2 già nel primo tempo. Poi hanno gestito la ripresa, pur con qualche distrazione, con Reggio Emilia arrivata sino a -9, senza esagerare perché domani le due squadre saranno già in campo per gara-2 (ore 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpia, primo tassello. Reggio battuta in gara-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominanteOlimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84. Leggi anche: Il primo e fondamentale tassello per lo sviluppo della Comunità Energetica Olimpia, primo tassello. Reggio battuta in gara-1Playoff scudetto, Milano va avanti da subito e controlla il ritorno degli ospiti. Shields trascinatore con 19 punti, domani il secondo match ancora al Forum. sport.quotidiano.net DIRETTA | Milano Reggio Emilia (risultato finale 96-84): l’Olimpia la chiude! (gara-1, 16 maggio 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: Olimpia e Una Hotels iniziano la serie playoff di primo turno, siamo all'Unipol Forum. ilsussidiario.net