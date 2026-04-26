Il primo e fondamentale tassello per lo sviluppo della Comunità Energetica

A Vigonza è stato firmato un accordo tra il produttore di pannelli fotovoltaici JA Solar e l'azienda locale Brenta Lavori, con l'obiettivo di contribuire alla creazione di una Comunità Energetica. Questa iniziativa rappresenta il primo passo concreto per affrontare l'emergenza energetica attraverso lo sviluppo di progetti sostenibili. La collaborazione mira a realizzare nuove infrastrutture e a promuovere l’uso di energia rinnovabile nel territorio.

Vigonza crea una corsia per rispondere all’emergenza energetica. Siglato l’accordo tra il colosso nella produzione di pannelli fotovoltaici JA Solar e l'eccellenza locale Brenta Lavori. Il futuro dell’energia sostenibile e del cantiere "zero emissioni" passa per Vigonza. È stato siglato venerdì.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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