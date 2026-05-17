OKI bustine | il prezzo sale a 7,50 euro dopo il cambio di fascia SSN

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il passaggio a una nuova fascia del Servizio Sanitario Nazionale, il prezzo delle bustine di OKI è salito a 7,50 euro. Questa modifica riguarda le persone che assumono il farmaco per dolori cronici e potrebbe influire sulla spesa mensile complessiva. La decisione di eliminare il rimborso da parte dello Stato ha portato a questa variazione di prezzo. La variazione interessa tutti coloro che necessitano di questo medicinale senza copertura parziale o totale.

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? Domande chiave Come cambierà la spesa mensile per chi soffre di dolori cronici?. Perché lo Stato ha deciso di togliere il rimborso a OKI?. Quali alternative economiche può proporre il farmacista per risparmiare?. Chi pagherà l'aumento del prezzo dopo il passaggio in fascia C?.? In Breve Prezzo confezione da 30 bustine sale da 4,28 euro a 7,50 euro.. Il principio attivo ketoprofene sale di lisina è prodotto da Dompé Farmaceutici.. Il declassamento in fascia C richiede comunque la presentazione della ricetta medica.. I pazienti possono consultare le Liste di Trasparenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco.. Il costo per l’acquisto di una confezione da 30 bustine di OKI sale a circa 7,50 euro dopo il passaggio del farmaco alla fascia C del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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