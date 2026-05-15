OKI bustine ora non è più rimborsabile dal SSN | passa in fascia C e aumenta il prezzo

Da oggi, il farmaco noto come OKI bustine non è più rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. La sua classificazione è passata dalla fascia A alla fascia C, con un conseguente aumento del prezzo. Di conseguenza, chi ne necessita dovrà sostenere l’intero costo senza il contributo del sistema pubblico. La modifica riguarda la copertura delle spese e la fascia di appartenenza del medicinale, influenzando direttamente il budget dei pazienti che devono acquistarlo.

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