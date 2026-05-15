OKI bustine ora non è più rimborsabile dal SSN | passa in fascia C e aumenta il prezzo
Da oggi, il farmaco noto come OKI bustine non è più rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. La sua classificazione è passata dalla fascia A alla fascia C, con un conseguente aumento del prezzo. Di conseguenza, chi ne necessita dovrà sostenere l’intero costo senza il contributo del sistema pubblico. La modifica riguarda la copertura delle spese e la fascia di appartenenza del medicinale, influenzando direttamente il budget dei pazienti che devono acquistarlo.
OKI bustine passa dalla fascia A alla fascia C: il costo del farmaco non è più rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), aumenta ed è interamente a carico dei cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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