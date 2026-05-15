OKI bustine ora non è più rimborsabile dal SSN | passa in fascia C e aumenta il prezzo

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, il farmaco noto come OKI bustine non è più rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. La sua classificazione è passata dalla fascia A alla fascia C, con un conseguente aumento del prezzo. Di conseguenza, chi ne necessita dovrà sostenere l’intero costo senza il contributo del sistema pubblico. La modifica riguarda la copertura delle spese e la fascia di appartenenza del medicinale, influenzando direttamente il budget dei pazienti che devono acquistarlo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OKI bustine passa dalla fascia A alla fascia C: il costo del farmaco non è più rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), aumenta ed è interamente a carico dei cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Per colpa della guerra ora aumenta anche il prezzo dei preservativi

Mentre il prezzo sale fino a 30 centesimi a pacchetto, gli adulti fumano un po’ meno ma gli adolescenti no: e-cigarette, tabacco riscaldato e bustine di nicotina conquistano la generazione dei più giovaniA partire da oggi, 15 aprile, il vizio più amato dagli italiani, insieme al caffè, sarà più costoso.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web