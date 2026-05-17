Oggi Mattarella atteso a Modena | Grazie a chi ha fermato il colpevole
Oggi il presidente della Repubblica è previsto a Modena, dove ha ringraziato pubblicamente chi ha fermato il sospettato coinvolto in un episodio di violenza. La giornata in città è caratterizzata da momenti di vicinanza tra le autorità e i cittadini, mentre si cerca di fare chiarezza sui dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nazionale, con il Paese che si interroga sulla dinamica dell’evento e sulle misure di sicurezza adottate nel capoluogo emiliano.
La politica si stringe attorno a Modena, mentre il Paese prova ancora a comprendere la portata del pomeriggio di terrore consumatosi nel cuore della città emiliana. Le immagini dell’auto lanciata a folle velocità contro i pedoni in largo Porta Bologna, i racconti dei testimoni, il sangue sull’asfalto e il coraggio dei cittadini che hanno inseguito e fermato il responsabile hanno immediatamente scosso le istituzioni, chiamate a reagire davanti a un episodio che viene definito da più parti come un atto di violenza inaudita. Dal Quirinale è arrivato uno dei primi segnali. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti e manifestare la vicinanza della Presidenza della Repubblica alla città colpita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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