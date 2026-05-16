Dopo l'incidente avvenuto a Modena, il presidente della Repubblica ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza e ringraziare chi ha fermato l'aggressore. L'uomo, di 31 anni, di origine marocchina, ha prima investito diversi passanti con un'auto, poi è sceso e ha iniziato ad accoltellare le persone presenti. L'episodio si è concluso con l'intervento di persone sul posto che sono riuscite a bloccare l'uomo. Sul luogo sono intervenuti immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi.

Si fa sempre più complesso e tragico di quanto accaduto a Moderna, dove Salim El Koudri, 31enne di seconda generazione e origini marocchine, prima si è scagliato con l'auto contro i passanti e poi è sceso per accoltellarli prima di venire fermato. Numerosi i feriti, mentre una donna ha dovuto perfino subire l'amputazione delle gambe. La premier Giorgia Meloni è impegnata dalla Grecia a seguire lo sviluppo della vicenda, in coordinamento col ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla Città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, Mattarella chiama il sindaco dopo la tragedia: "Grazie a chi lo ha fermato"

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