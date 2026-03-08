Milan-Inter oggi in TV dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni

Oggi alle 20:45 si gioca il derby della Madonnina tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A. L’incontro si terrà in Italia e sarà trasmesso in diretta TV e streaming. La partita vede in campo le formazioni di Allegri e Chivu, pronte a sfidarsi in questa importante sfida del campionato italiano.

Milan-Inter è il match valido per la 28a giornata di Serie A. Il derby della Madonnina tra la squadra di Allegri e quella di Chivu si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.