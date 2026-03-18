Dove vedere la Superlega di volley 2026 oggi in tv | orari gara-3 programma streaming

Oggi in tv si giocano le gare 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega maschile. Le tre serie in corso vedono Sir Susa Vim Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona avanti di due partite e con la possibilità di chiudere i quarti. La serata potrebbe decretare i primi risultati definitivi di questa fase. Sono previsti anche approfondimenti in streaming e orari di programmazione.

Tre serie già indirizzate e una serata che potrebbe già emettere i primi verdetti. Le gare 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega maschile mettono davanti a un possibile match point Sir Susa Vim Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, tutte avanti 2-0 nelle rispettive serie. Per Monza, Trento e Milano sarà invece una partita da dentro o fuori, con l’obiettivo di allungare la sfida e rinviare il verdetto almeno a gara 4. Non è stato finora un quarto di finale semplice per la Sir Susa Vim Perugia contro Vero Volley Monza, anche se il risultato della serie dice 2-0 per gli umbri. Dopo il 3-1 ottenuto in gara 1, la formazione di Angelo Lorenzetti ha confermato la propria superiorità anche nella sfida disputata all’ OpiquadArena, dove si è imposta al tie-break al termine di un confronto lungo e combattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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