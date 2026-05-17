Oggi si svolge la festa dell’Inter a San Siro, con un programma ufficiale che coinvolge lo stadio e i quartieri della città. Il club ha diffuso i dettagli dell’evento, che serve a celebrare lo storico double conquistato dalla squadra durante la stagione. L’iniziativa comprende varie attività e momenti dedicati ai tifosi, con l’obiettivo di condividere la gioia per i risultati raggiunti. La giornata si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza l’intervento di figure pubbliche.

di Lorenzo Vezzaro Il club nerazzurro svela tutti i dettagli dell’evento per celebrare lo storico double dell’Inter. Sarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi sostenitori. Il match contro l’ Hellas Verona, in programma a San Siro alle ore 15:00, non sarà solo l’ultima partita casalinga della stagione, ma un’esperienza da vivere dall’inizio alla fine per celebrare un double leggendario: Scudetto e Coppa Italia. Per assistere all’incontro dell’ Inter sono in vendita gli ultimissimi biglietti grazie alla rivendita degli abbonati, con il terzo anello blu interamente dedicato ai tifosi di casa. Lo show pre-partita e gli ospiti sul palco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Oggi la festa dell’Inter a San Siro: il programma ufficiale tra stadio e città

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