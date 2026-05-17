Oggi il secondo turno delle qualificazioni Bonfiglio azzurri in difficoltà | avanti solo in sei

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il secondo turno delle qualificazioni per il Trofeo Bonfiglio, giunto alla 66ª edizione. Sul campo in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa, i giocatori italiani affrontano la fase successiva con alcuni in difficoltà. Al momento, sono solo sei gli azzurri che sono riusciti a superare il primo ostacolo e ad avanzare nel torneo. La giornata si preannuncia ricca di sfide e colpi di scena, con molti giovani in cerca di un passaggio fondamentale per il tabellone principale.

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Primo turno nelle qualificazioni dell’edizione numero 66 al Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores, sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Ventiquattro i protagonisti azzurri. Fra i pochi a salvarsi Ginevra Batti, sedicenne spoletina in tabellone con una wild card, che ha piegato la francese Capucine Cedillo-Vayson de Pradenne (7-6(5), 6-4). Avanti anche Alessandra Fiorillo (6-4 2-6 11-9 su Olivia Traynor), nel maschile Christian Pizzolante (6-4 6-3 su Diego Wagner Custodio) e Davide Ciaschetti (6-1 6-3 a Ciancaglini Rivera). Nei match serali, vittorie per Martina Cerbo e Tommaso Pedretti. Doppio 6-2 della romana su Isabelle Thi Deluccia, idem per il triestino con Carlos Eduardo Lino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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