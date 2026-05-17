Oggi il secondo turno delle qualificazioni Bonfiglio azzurri in difficoltà | avanti solo in sei

Oggi si svolge il secondo turno delle qualificazioni per il Trofeo Bonfiglio, giunto alla 66ª edizione. Sul campo in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa, i giocatori italiani affrontano la fase successiva con alcuni in difficoltà. Al momento, sono solo sei gli azzurri che sono riusciti a superare il primo ostacolo e ad avanzare nel torneo. La giornata si preannuncia ricca di sfide e colpi di scena, con molti giovani in cerca di un passaggio fondamentale per il tabellone principale.

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