LIVE Italia-Gran Bretagna 31-35 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | ospiti avanti nel secondo quarto azzurri in scia

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, la squadra ospite ha preso il comando nel secondo quarto, portandosi avanti rispetto agli azzurri. Al momento del primo tempo, il punteggio vede la Gran Bretagna in vantaggio. In un'azione chiave, Petrucelli ha segnato un canestro su assist di Saliou Niang, portando l’Italia a superare gli avversari prima di un time-out chiamato dall’allenatore britannico.

37-35 RUBATA DI PETRUCELLI, ASSIST DI SALIOU NIANG E CANESTRO DELL'EX BRESCIA! SORPASSO ITALIA, TIME-OUT STEUTEL. 35-35 Giro perfetto in lunetta di Nico Mannion per pareggiare i conti. 31-35 Altro canestro pesante di Wheatle per tenere la Gran Bretagna a +4. 31-32 Nicola Akele! Buonissima uscita dell'Italia dal minuto di sospensione, -1. 29-32 Tripla del giocatore della Reyer Venezia in un momento di 'confusione' con forse un mancato fischio per gli azzurri: Luca Banchi capisce il momento e ferma il gioco chiamando subito time-out. 24-25 22 a cronometro fermo di Carl Wheatle per il scontro-sorpasso Gran Bretagna. 24-23 33 ai liberi per Amedeo Della Valle per riportare subito l'Italia avanti.