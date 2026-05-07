Gli Internazionali di tennis a Roma proseguono con alcune notizie importanti. Noemi Basiletti, al secondo turno, si trova al numero 427 del ranking mondiale. Nel frattempo, il giocatore italiano Paolini ha superato il primo turno e avanza nel torneo. La giornata di giovedì 7 maggio si apre con una delusione per gli italiani, a causa di risultati che non hanno soddisfatto le aspettative.

Inizia con una delusione la giornata degli italiani oggi, giovedì 7 maggio, agli Internazionali, torneo Atp Masters 1000 sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Sul Centrale Matteo Berrettini ha perso al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin. Il sorriso arriva poco dopo grazie all’impresa di Noemi Basiletti: la 20enne toscana firma il primo grande exploit della sua carriera battendo Ajla Tomljanovic in due set. Da numero 427 al mondo, è la sua prima volta al secondo turno di un torneo Wta. Vince anche Jasmine Paolini: la campionessa in carica non trema dopo un brutto primo set e si guadagna il secondo turno. Ora in campo Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, i risultati di oggi: l’impresa di Noemi Basiletti, al secondo turno da numero 427 al mondo. Avanti Paolini

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