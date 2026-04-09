Oggi, 9 aprile, si celebra San Liborio di Le Mans, vescovo e taumaturgo vissuto nel IV secolo in Francia. È riconosciuto come il protettore delle persone affette da malattie ai reni. La sua figura è ricordata per le sue attività religiose e i miracoli attribuiti alla sua intercessione. La giornata è dedicata alla memoria di questa figura storica e alla preghiera per chi soffre di problemi renali.

San Liborio di Le Mans, vescovo francese del IV secolo, è il protettore dei malati che soffrono di patologie renali. Già in vita aveva fama di essere un grande taumaturgo. Il 9 aprile si ricorda san Liborio di Le Mans, anziano vescovo del IV secolo in Francia. Protegge coloro che sono affetti da malattie renali e durante la sua vita era considerato un taumaturgo. Secondo alcune fonti il suo ministero epoiscopale durò davvero molto a lungo, per ben 49 anni. Le date, tuttavia, sono incerte, e la sua nascita viene fatta risalire al 320 mentre la sua morte al 397. Non sono molte le informazioni che ci giungono relativamente a questo santo. Si sa però che durante la sua lunga attività episcopale fece costruire alcune chiese nei dintorni di Le Mans. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 9 aprile, San Liborio di Le Mans: vescovo e taumaturgo, protettore dei malati di reni

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