Oggi 17 maggio 2026 Ascensione del Signore | Gesù è glorificato alla destra del Padre

Il 17 maggio 2026 si celebra l’Ascensione del Signore, una festività cristiana che ricorda il momento in cui Gesù, quaranta giorni dopo la Pasqua, è stato elevato al cielo. In questa occasione, si ricorda che Gesù siede alla destra del Padre, dopo aver vinto la morte attraverso la Resurrezione. La giornata è dedicata a commemorare questo evento che rappresenta la conclusione della sua presenza terrena e l’inizio della sua sede divina.

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Quaranta giorni dopo la Pasqua si celebra la solennità dell’Ascensione del Signore Gesù al cielo. Siede alla destra del Padre dopo la sua vittoria sulla morte con la Resurrezione. La solennità dell’Ascensione del Signore Gesù Cristo ricorre 40 giorni dopo la Pasqua di Resurrezione. Il Martirologio Romano sottolinea che Gesù “fu elevato in cielo davanti ai suoi discepoli, per sedere alla destra del Padre, finchè verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti“.Evento fondamentale della fede cristiana, l’Ascensione segna il ritorno di Gesù al Padre nella gloria, dopo la sua vittoria sulla morte e la risurrezione dai morti. Gli evangelisti ci narrano l’episodio con solo piccole variazioni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 17 maggio 2026, Ascensione del Signore: Gesù è glorificato alla destra del Padre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Messa 17 maggio 2026 Ascensione del Signore Sullo stesso argomento Ascensione del Signore: il senso della Settima Domenica di Pasqua (17 maggio 2026)Oggi, domenica 17 maggio 2026, la Chiesa in Italia celebra la Ascensione del Signore, solennità che nel calendario nazionale coincide con la Settima... Ascensione del Signore: Messa della Vigilia, significato e letture CEILa solennità dell’Ascensione del Signore celebra l’ingresso del Cristo risorto nella gloria del Padre e l’inizio del tempo della Chiesa. ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO A) Commento al brano del Vangelo di: Mt 28,16-20 di domenica 17 maggio 2026 a cura di don Luigi Maria Epicoco. Siamo spaventati dal vuoto, dall’assenza, dalla mancanza, eppure il vuoto, l’assenza e la mancanz x.com Ascensione del Signore: cos’è e perché si festeggia oggi 17 maggio 2026 | Dono d’amore di Gesù per l’umanitàCos'è e perché si celebra oggi la festa dell'Ascensione del Signore a Dio: la compagnia all'umanità dopo la Pasqua e prima delle Pentecoste ... ilsussidiario.net Ascensione del Signore: il senso della Settima Domenica di Pasqua (17 maggio 2026)Origine biblica e significato teologico dell’Ascensione del Signore, celebrata oggi in Italia nella VII Domenica di Pasqua. quotidiano.net Felice Giorno dell'Ascensione di Gesù Cristo reddit