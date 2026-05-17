Ascensione del Signore | il senso della Settima Domenica di Pasqua 17 maggio 2026

Oggi, 17 maggio 2026, in Italia si celebra la Ascensione del Signore, una festività religiosa che coincide con la Settima Domenica di Pasqua nel calendario liturgico. Questa ricorrenza ricorda l’ascensione di Gesù al cielo, evento narrato nel Vangelo e commemorato ogni anno in questa data. La giornata coinvolge diverse celebrazioni e funzioni religiose in tutto il paese, con partecipazione di fedeli e rappresentanti delle chiese locali. La festività è inserita nel periodo che segue la Pasqua, sottolineando un importante momento liturgico.

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Oggi, domenica 17 maggio 2026, la Chiesa in Italia celebra la Ascensione del Signore, solennità che nel calendario nazionale coincide con la Settima Domenica di Pasqua. Il mistero ricorda l’ingresso del Risorto nella gloria del Padre e la sua signoria sulla storia. Le fonti bibliche principali sono Atti 1,1-11, dove Cristo affida agli Apostoli la missione e promette lo Spirito Santo, e il mandato missionario di Mt 28,16-20. Nelle comunità che seguono il formulario della VII Domenica, il Vangelo propone la “preghiera sacerdotale” ( Gv 17,1-11a ), in cui Gesù consegna i discepoli al Padre: due prospettive complementari dello stesso evento pasquale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ascensione del Signore: il senso della Settima Domenica di Pasqua (17 maggio 2026) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vangelo del giorno | FAI DISCEPOLI DI CRISTO DOVE TI TROVI - p. Luca Arzenton Sullo stesso argomento Ascensione del Signore: Messa della Vigilia, significato e letture CEILa solennità dell’Ascensione del Signore celebra l’ingresso del Cristo risorto nella gloria del Padre e l’inizio del tempo della Chiesa. Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 17 maggio 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Ascensione del Signore Gesù è andato al Padre. Due Angeli in bianche vesti dicono: Uomini di Galilea, perché restate a guardare il cielo? E' giusto che la Santa Umanità di Cristo riceva la lode e l'adorazione di tutte le gerarchie degli Angeli e di tutte le schier x.com Felice Giorno dell'Ascensione di Gesù Cristo reddit Ascensione del Signore: il senso della Settima Domenica di Pasqua (17 maggio 2026)Origine biblica e significato teologico dell’Ascensione del Signore, celebrata oggi in Italia nella VII Domenica di Pasqua. quotidiano.net Ascensione del Signore: Messa della Vigilia, significato e letture CEILa solennità dell’Ascensione del Signore celebra l’ingresso del Cristo risorto nella gloria del Padre e l’inizio del tempo della Chiesa. La Messa della vigilia dispone i fedeli a contemplare questo mi ... quotidiano.net