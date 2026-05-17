Offerta dei ceri e grande falò Festa di San Venanzio nel vivo

Oggi a Camerino si svolge una delle giornate più significative della festa di San Venanzio, con l’offerta dei ceri e l’accensione del grande falò. Questi eventi rappresentano momenti tradizionali molto partecipati dalla comunità e sono tra le principali occasioni in cui si celebra la ricorrenza. La Corsa alla Spada e il Palio sono già in corso e proseguono con numerosi appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. La giornata di oggi segna il culmine di questa manifestazione religiosa e civile.

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