Offerta dei ceri e grande falò Festa di San Venanzio nel vivo
Oggi a Camerino si svolge una delle giornate più significative della festa di San Venanzio, con l’offerta dei ceri e l’accensione del grande falò. Questi eventi rappresentano momenti tradizionali molto partecipati dalla comunità e sono tra le principali occasioni in cui si celebra la ricorrenza. La Corsa alla Spada e il Palio sono già in corso e proseguono con numerosi appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. La giornata di oggi segna il culmine di questa manifestazione religiosa e civile.
Il programma della Corsa alla Spada e Palio di Camerino entra nel vivo oggi con dell’ Offerta dei ceri e l’accensione del grande falò, uno degli appuntamenti più sentiti e simbolici. La cerimonia in chiesa è preceduta dalla pesatura dei ceri, ospitata quest’anno all’interno del cortile del palazzo arcivescovile, luogo messo a disposizione dall’arcivescovo Francesco Massara. Dopo l’Offerta dei ceri è il momento della lettura in piazza del bando della Corsa alla Spada 2026 e dell’accensione del focaraccio, il grande falò che simboleggia la veglia in attesa della festa del santo ed esorcizza la stagione fredda, richiamando un rito di benvenuto alla bella stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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