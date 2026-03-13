Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje | mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione musica e comunità

A Monte Sant’Angelo mercoledì 18 marzo si svolgerà nuovamente la tradizionale festa delle Fanoje, una celebrazione che coinvolge la comunità con falò, musica e momenti di condivisione. La manifestazione si ripete ogni anno in questa data, richiamando residenti e visitatori che partecipano alle attività all’aperto e alle iniziative culturali legate alla tradizione locale. La giornata si svolge nel centro storico della città.

Monte Sant’Angelo si prepara a vivere una delle ricorrenze più sentite e identitarie della sua tradizione popolare: mercoledì 18 marzo 2026 tornano le Fanoje – i falò di San Giuseppe, appuntamento che unisce fede, cultura, musica, convivialità e senso di comunità. Enormi cataste di legno infuocate danno il benvenuto alla primavera, un rito propiziatorio tra sacro e profano con percorsi enogastronomici ed eventi di musica popolare. Sono riconosciute dalla Regione Puglia tra i “riti del fuoco”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

