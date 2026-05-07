Festa dei Ceri in sicurezza | Nessun rallentamento davanti a Piazza Grande

Durante la Festa dei Ceri, le autorità hanno confermato che il traffico davanti a Piazza Grande non ha subito rallentamenti. La manifestazione si svolge regolarmente e senza intoppi dal punto di vista della sicurezza. Le forze dell’ordine hanno monitorato costantemente la situazione, garantendo il rispetto delle misure previste. La piazza e le vie vicine sono rimaste accessibili ai partecipanti e ai visitatori senza problemi durante tutta la giornata.

La Festa dei Ceri, anche dal punto di vista organizzativo, può considerarsi unica nel suo genere. Al fine di permettere uno svolgimento nella più totale sicurezza, in piena coerenza con i suoi valori più autentici, anche quest’anno saranno introdotti alcuni accorgimenti tecnici e organizzativi, frutto di un confronto costante con tutte le realtà coinvolte nella Festa. "Si tratta – spiega il sindaco Vittorio Fiorucci – di una precisa scelta di indirizzo: vogliamo garantire una Festa sempre più sicura, ordinata e rispettosa della propria identità. È una responsabilità che ci assumiamo fino in fondo". Uno dei temi discussi è stato quello del...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa dei Ceri in sicurezza: "Nessun rallentamento davanti a Piazza Grande" Notizie correlate Festa dei Ceri, ciclo di incontri. Gli archivi raccontano la storiaGUBBIO - Un viaggio nella memoria più autentica della città, tra documenti, archivi e testimonianze che raccontano secoli di storia. Leggi anche: Gubbio, la calata dei Ceri. I simboli della Festa sono rientrati in città Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I Ceri sono tornati in Città. Le girate in Piazza Grande e l'abbraccio tra i Capodieci della Festa 2026; Festa dei Ceri, nuove misure per sicurezza e decoro: cambia la sfilata e il cerimoniale in Piazza Grande; Festa dei Ceri, decoro e sicurezza per custodire il rito civico e religioso; Festa dei Ceri in sicurezza: Nessun rallentamento davanti a Piazza Grande. Che la Festa cominci. Oggi i Ceri tornano in città con la discesa dal MonteSfilata nel centro storico, poi l’arrivo in Piazza Grande con il Campanone. In testa primo e secondo Capitano insieme ai capodieci. Città gremita. lanazione.it Gubbio, la calata dei Ceri. I simboli della festa sono rientrati in cittàIeri mattina il ritorno dei simboli della festa dalla basilica di Sant’Ubaldo. Ora sono custoditi a Palazzo dei Consoli in attesa del 15 Maggio. msn.com Domenica 10 maggio MERCATO STRAORDINARIO IN PIAZZA GRANDE Speciale Festa della Mamma Nei tratti pedonali dei Borghi anche il Mercatino dell'hobbistica e dell'artigianato creativo - facebook.com facebook