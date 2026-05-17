Odio aggressioni e insulti | Non sono più eccezioni In Lombardia aumentano casi e denunce
In Lombardia sono in aumento le segnalazioni di episodi violenti e offensivi nei confronti di persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Tra le denunce più frequenti ci sono aggressioni fisiche, insulti e discorsi d’odio, con alcuni attacchi rivolti a simboli come le panchine arcobaleno. Si registrano anche casi di adescamenti attraverso chat online, con l’obiettivo di organizzare pestaggi. Questi fatti vengono segnalati regolarmente alle forze dell’ordine e rappresentano un fenomeno che si sta diffondendo nella regione.
Brescia – Aggressioni fisiche, discorsi d’odio, insulti, attacchi a simboli come le panchine arcobaleno, fino al fenomeno, emergente anche in Lombardia, di adescamenti in chat finalizzati al pestaggio: cronache di quotidiana violenza contro persone Lgbtqia+. Nella Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre oggi, il dossier di Arcigay elenca 127 episodi di violenza e discriminazioni in Italia, “una cifra che restituisce il quadro di un Paese in cui l’odio non è un’eccezione – dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni -, ma una presenza costante nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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