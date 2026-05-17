Odio aggressioni e insulti | Non sono più eccezioni In Lombardia aumentano casi e denunce

In Lombardia sono in aumento le segnalazioni di episodi violenti e offensivi nei confronti di persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Tra le denunce più frequenti ci sono aggressioni fisiche, insulti e discorsi d’odio, con alcuni attacchi rivolti a simboli come le panchine arcobaleno. Si registrano anche casi di adescamenti attraverso chat online, con l’obiettivo di organizzare pestaggi. Questi fatti vengono segnalati regolarmente alle forze dell’ordine e rappresentano un fenomeno che si sta diffondendo nella regione.

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