In Giappone, i casi di bullismo scolastico, noto come ijime, sono in aumento. Questo fenomeno, presente dagli anni '80, coinvolge studenti di tutte le età e si manifesta anche negli ambienti di lavoro e nella società. Spesso le vittime si trovano a subire conseguenze doppie, sia per le aggressioni che per le ripercussioni successive. La problematica si inserisce in un quadro più ampio di comportamenti problematici che attraversano diversi contesti sociali.

In giapponese si chiama ijime (bullismo), il modus operandi che almeno dagli anni 80 continua a esistere nelle scuole di ogni grado, negli ambienti di lavoro, e nella società in genere. Il modo in cui “bullizzare” si è però evoluto nel tempo, aggiungendo ad aggressioni fisiche e psicologiche attuate di persona, il cyberbullismo che agisce attraverso la rete aumentando di molto le possibilità dei bulli di vantarsi. Le conseguenze sono sempre più evidenti, particolarmente dannose fra i minori di 18 anni, e in questo inizio del nuovo anno fiscale e scolastico (in Giappone parte dal primo di aprile) si vedono già delle criticità seguite da tentativi per ridurre i casi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Giappone aumentano i casi di bullismo nelle scuole, ma spesso a rimetterci due volte sono le vittime

Notizie correlate

Bullismo e armi, l’allarme sui ragazzi: aumentano i casi e il disagioLa violenza tra i giovani cresce, e questa volta sono i numeri a raccontarlo senza filtri.

Leggi anche: Chi sono la moglie e le due ex mogli di Maurizio Battista: “Mi sono separato tre volte, ma l’ultima me la sono ripresa”

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Viaggio in Giappone: novità 2026 su tasse e tariffe turistiche; Previsioni Nikkei 225: Il Rischio di Guerra Pesa sulle Azioni Giapponesi Mentre Aumenta la Volatilità; La banca centrale del Giappone riduce le aspettative di aumento dei tassi, eliminando un rischio chiave per il rally del bitcoin; Overtourism per la fioritura dei ciliegi in Giappone, annullato un famoso festival.

Viaggi in Giappone nel 2026? Nuove tasse e rincari da conoscereAlcuni dei rincari riguardano tutti i viaggiatori. Altri si possono evitare, a seconda del periodo in cui si viaggia e dell’alloggio scelto. it.euronews.com

Fuori dal Giappone, l’industria degli anime genera attualmente tra i 14 e i 15 miliardi di dollari (oltre 2 trilioni di yen). L’obiettivo è portare questo valore a circa 37 miliardi di dollari (circa 6 trilioni di yen) entro il 2033. Per consolidare la presenza internazion facebook

A seguito del notevole aumento delle vendite, Tesla investirà nel raddoppio dei suoi centri di assistenza in Giappone. Musk conferma che la società ha grandi piani per il paese e gongola per le nuove funzionalità di traduzione dal giapponese di X. x.com