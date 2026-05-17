Oculistica Forlì | Sintoni smentisce il declino e annuncia nuovi orari
Il centro oculistico di Forlì ha annunciato un aggiornamento sugli orari e ha smentito che ci sia un calo nelle prestazioni. Secondo i numeri comunicati, sono state effettuate circa 57.000 visite e interventi. L'ospedale ha inoltre chiarito che non esiste un vero pronto soccorso oculistico all’interno della struttura. Restano aperte alcune domande sulla capacità di rispondere alle richieste dei pazienti entro il 2028 e sulla gestione dei servizi di emergenza oftalmologica.
? Domande chiave Come si conciliano le 57.000 prestazioni con le attese fino al 2028? Perché l'ospedale nega l'esistenza di un vero pronto soccorso oculistico? Quali sono i nuovi orari per accedere alle visite urgenti? Come cambieranno i percorsi per chi ha un trauma oculare improvviso??? In Breve Nel 2025 l'unità operativa ha erogato complessivamente 57.129 prestazioni mediche specialistiche. Nuovi orari ambulatorio emergenze attivi dal 15 settembre 2025 con aperture nel weekend. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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