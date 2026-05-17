Oculistica Forlì | Sintoni smentisce il declino e annuncia nuovi orari

Il centro oculistico di Forlì ha annunciato un aggiornamento sugli orari e ha smentito che ci sia un calo nelle prestazioni. Secondo i numeri comunicati, sono state effettuate circa 57.000 visite e interventi. L'ospedale ha inoltre chiarito che non esiste un vero pronto soccorso oculistico all’interno della struttura. Restano aperte alcune domande sulla capacità di rispondere alle richieste dei pazienti entro il 2028 e sulla gestione dei servizi di emergenza oftalmologica.

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