Il sindacato Uil ha segnalato un cambiamento nel servizio oculistico presso l'ospedale di Forlì, evidenziando una riduzione delle prestazioni offerte e la perdita delle indennità professionali per i professionisti del settore. La denuncia riguarda specificamente il taglio del servizio oculistico, che coinvolge anche aspetti legati alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni degli operatori. La questione è stata portata all'attenzione pubblica attraverso comunicati ufficiali.

? Cosa sapere La Uil denuncia il cambio di servizio oculistico presso l'ospedale di Forlì.. Il sindacato contesta la riduzione delle prestazioni e la perdita delle indennità professionali.. Enrico Imolesi, segretario generale della Uil di Forlì, denuncia il drastico ridimensionamento del servizio oculistico presso l’ospedale locale dopo un cambio di segnaletica che trasforma il precedente Pronto Soccorso Oculistico in un semplice Ambulatorio delle Urgenze. La questione scuote la tranquillità dei cittadini forlivesi e dei residenti dei comuni limitrofi, come Faenza, dove le prestazioni specialistiche sono state recentemente trasferite proprio verso il polo di Forlì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oculistica a Forlì: il sindacato denuncia il taglio del servizio

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