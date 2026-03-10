A Sassuolo, oltre a Laurienté, attenzione anche su Thorstvedt, il centrocampista norvegese che dopo il rientro dall'infortunio ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime partite. La sua presenza in campo sta attirando l'interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori, che seguono con attenzione le sue performance. L'atleta si è mostrato in buona forma e pronto a contribuire alla squadra.

Nel Sassuolo, nelle ultime settimane, i riflettori sono stati puntati soprattutto su Armand Laurienté, diventato uno dei nuovi beniamini dei fantallenatori grazie ai due gol e ai quattro assist messi a referto nelle ultime quattro giornate. Ma tra i neroverdi c’è anche un altro profilo che merita attenzione al fantacalcio: il centrocampista Kristian Thorstvedt. Il norvegese si sta distinguendo per continuità di rendimento, voti spesso positivi e, nelle ultime gare, anche per i bonus. Dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare due sfide importanti contro Roma e Napoli, il classe ’99 è tornato in campo a fine gennaio contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo, non c'è solo Laurienté: al fanta occhi puntati anche su Thorstvedt

