Alle 15:55 si è aperta la gara femminile di skiathlon a Falun, in Svezia, valida per i Mondiali di sci di fondo 2026. La competizione vede tra le protagoniste Ganz e altre atlete di spicco, mentre in classifica parziale della Coppa del Mondo Jessie Diggins degli Stati Uniti guida con 1619 punti. La gara prosegue con gli atleti che affrontano le diverse fasi della gara in diretta.

15:59 Quattro minuti e si va: Frida Karlsson sarà quella delle Olimpiadi? Se si, vincerà lei. Non c’è Andeon, quindi le norvegesi ‘distance’ come Simpson, Weng e Fosnaes possono provare a fare bene. 15:45 Ancora 20' e scatterà lo skiathlon femminile che chiude la tappa di Falun (SWE) di Coppa del Mondo di sci di fondo. 13:27 Si chiude qui per il momento la DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Falun. Appuntamento alle 16.05 con la skiathlon femminile. 1-Johannes Klaebo (NOR) 48:41.8 2-Harald Amundsen (NOR) +0.7 secondi 3-Martin Nyenget (NOR) +0.8 4-Savelli Korostelev (RUS) +4.0 5-Andreas Ree (NOR) +5.2 6-Arsi Ruuskanen (FIN) +5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: al via la gara femminile, occhi puntati su Ganz!

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: inizia la gara maschile

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: dalle 12.30 la gara maschile12:12 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle skiathlon.

Una raccolta di contenuti su Sci di.

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; RECAP! 50 km femminile: Andersson oro in solitaria, Comarella in top-20; Federico Pellegrino e l'ultima gara alle Olimpiadi: Programma 50 km sci di fondo, orari, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo da leggenda, è il sesto oro! Tripletta norvegese.

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo continua a vincere, azzurri fuori dalla top tenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Si chiude qui per il momento la DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di ... oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino a un nonnulla dal 3° postoSono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo ... oasport.it

Sci di fondo – Oskar Kardin festeggia il trionfo alla Vasaloppet nonostante gli inconvenienti: “Ho preso gli sci di riserva di Myhlback per proseguire” - facebook.com facebook