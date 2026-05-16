Monopattini elettrici a Napoli obbligo di targa da oggi | controlli dei vigili multe fino a 400 euro
A partire da oggi a Napoli è obbligatorio per i monopattini elettrici avere una targa identificativa. La Polizia Locale ha avviato controlli per verificare la presenza del contrassegno sui veicoli in circolazione. Chi viene trovato senza il contrassegno può ricevere multe fino a 400 euro. La misura si applica a tutti i monopattini elettrici in uso sulla strada, con controlli che verranno intensificati nelle prossime settimane.
Scatta anche a Napoli l'obbligo di contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Il Comando di Polizia Locale dispone controlli e multe per chi non ce l'ha. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MONOPATTINI ELETTRICI: dal 16 maggio OBBLIGO TARGA E ASSICURAZIONE
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