Durante la gara delle 24 ore al Nürburgring, Verstappen ha condotto la Mercedes in prima posizione, riuscendo a recuperare 23 secondi sotto la pioggia. La sua rimonta si è verificata dopo un contatto con una Lamborghini, che ha provocato una foratura sulla vettura. La pioggia ha reso difficile la guida e ha influenzato le strategie dei piloti, con alcuni che hanno dovuto adattarsi alle condizioni di scarsa aderenza. La gara continua con i concorrenti impegnati in continui sorpassi e soste in pista.

? Punti chiave Come ha fatto Verstappen a recuperare 23 secondi sotto la pioggia?. Perché il contatto con la Lamborghini ha causato una foratura?. Chi ha causato il ritiro della Porsche Manthey Racing alla quarta ora?. Quanto distacco separa la Mercedes numero 3 dalla scuderia sister?.? In Breve Juncadella e Gounon gestiscono la Mercedes numero 3 insieme a Auer.. Verstappen costruisce 23 secondi di vantaggio sulla Porsche di Güven.. La Porsche Manthey Racing si ritira dopo 4 ore per una chiaia d'olio.. La Mercedes numero 80 di Stolz distanzia la numero 3 di un secondo.. Max Verstappen guida la Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verso una posizione di comando al Nürburgring 24 Hours, dopo circa nove ore di gara intense e caratterizzate da condizioni meteorologiche instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nürburgring 24h: Verstappen guida la Mercedes in testa alla gara

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Verstappen Racing Mercedes in pitbox Nürburgring

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