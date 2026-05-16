Dopo sei ore di gara alla 54ª edizione della 24 ore Nürburgring, la Mercedes AMG GT3 EVO numero 3, guidata da Max Verstappen, Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella, si trova in testa alla classifica. La vettura tedesca ha preso il comando, mentre la Porsche del team Manthey è uscita di scena. La competizione prosegue con diversi piloti e vetture che si sfidano lungo il circuito.

La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 di Max Verstappen, Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella detta il passo dopo sei ore della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il marchio tedesco approfitta della pioggia per prendere il comando delle operazioni di una gara che purtroppo ha già perso diversi contendenti per il successo assoluto. L’edizione 2026 della 24h del Ring è iniziata subito nel peggiore dei modi per Lamborghini. La n. 84, in pole con Mirko Bortolotti al volante, ha forato durante l’opening lap, mentre la gemella n. 130 di Marco Mapelli ha rimediato una penalità per aver anticipato la partenza. Le due Huracan GT3 EVO2 hanno quindi lasciato la prova nelle mani della Porsche n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, Mercedes e Verstappen in vetta dopo 6 ore. Out la Porsche di Manthey

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