24h Nürburgring Mercedes in vetta in Q1 prima della pioggia 3° Verstappen

Nella prima sessione di qualifiche della 24h Nürburgring 2026, la Mercedes si è posizionata al primo posto con il miglior crono, prima dell’arrivo della pioggia. La sessione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con il terzo tempo di Verstappen, che ha gareggiato con un’altra vettura. La pioggia ha poi complicato le prove successive, influenzando le posizioni delle vetture in classifica. La gara proseguirà nelle prossime ore con condizioni meteorologiche variabili.

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Mercedes inaugura con il miglior tempo il fine settimana della 24h Nürburgring 2026. L’AMG GT3 EVO n. 80 Team Ravenol ha fatto la differenza con Fabian Schiller, abile nella seconda metà del turno a scavalcare la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing di Raffaele Marciello ed il compagno di squadra Max Verstappen (Team Verstappen n. 3). 8:14.957 è stato il best lap della prima sessione di qualifica, la Mercedes n. 80 gestita come l’auto n. 3 dal Winward Racing ha preceduto di 3 secondi e 112 millesimi la BMW campione in carica. Subito all’attacco anche Verstappen, uno dei primi a scendere sotto il muro dei 8 minuti e 20 secondi. Seguono nell’ordine la BMW n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring, Mercedes in vetta in Q1 prima della pioggia. 3° Verstappen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Max Verstappen rijdt 24H Nürburgring in deze Mercedes-AMG GT3 Sullo stesso argomento F1, Max Verstappen correrà la 24h del Nurburgring con una Mercedes. La conferma ufficialeLa notizia era nell’aria da mesi come vi abbiamo più volte spiegato, ma finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Max Verstappen correrà... F1, Verstappen conferma l’impegno alle ’24h Nürburgring Qualifiers’Max Verstappen, come anticipato negli scorsi giorni, ha confermato la propria presenza alle ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, in programma nel... Temi più discussi: L'inferno verde chiama: Verstappen debutta alla 24h del Nurburgring con Mercedes; 24 Ore Nürburgring 2026: orari, diretta streaming e come funziona la qualifica; 24h Nurburgring, programma completo: quando (e come) seguire il weekend di Max Verstappen; IGTC, numeri da record per la 24h Nürburgring. Debutto per Verstappen. 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno VerdeFinalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si ... oasport.it IGTC | Verstappen pronto per il Nürburgring: Il successo di questo impegno? Vincere, sono qui appostaNel fine settimana Max torna sul Nordschleife per affrontare la gara che attende da tempo e con la Mercedes-Winward #3 condivisa con Auer/Juncadella/Gounon scoprirà anche cosa significa correre di not ... it.motorsport.com